Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе

Ранее в пятницу глава региона сообщил, что системой ПВО были поражены четыре беспилотника, падение обломков одного из них привело к возгоранию на нефтебазе. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. В пятницу с возгоранием боролись более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда.