Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе
2026-01-24T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пенза
олег мельниченко
вооруженные силы украины
пензенская область
пенза
пензенская область
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости.
Сто пятьдесят пожарных продолжают работать над локализацией возгорания на нефтебазе в Пензе после падения обломков БПЛА, нефтепродукты должны полностью выгореть, сообщил
губернатор Олег Мельниченко.
Ранее в пятницу глава региона сообщил, что системой ПВО были поражены четыре беспилотника, падение обломков одного из них привело к возгоранию на нефтебазе. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. В пятницу с возгоранием боролись более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда.
"Сто пятьдесят сотрудников пожарно-спасательных подразделений с привлечением более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, вызванного вчерашним падением обломков вражеского дрона на территорию нефтебазы. Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть", - рассказал Мельниченко в своем канале на платформе Max.