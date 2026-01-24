Рейтинг@Mail.ru
Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 24.01.2026 (обновлено: 10:08 24.01.2026)
Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе
Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе - РИА Новости, 24.01.2026
Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе
Сто пятьдесят пожарных продолжают работать над локализацией возгорания на нефтебазе в Пензе после падения обломков БПЛА, нефтепродукты должны полностью... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
пенза
олег мельниченко
вооруженные силы украины
пензенская область
происшествия, пенза, олег мельниченко, вооруженные силы украины, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пенза, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Пензенская область
Губернатор рассказал о ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Пензе

Мельниченко: 150 пожарных борются с огнем на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиСпасатели работают на месте возгорания на нефтебазе в Пензе после падения обломков БПЛА
Спасатели работают на месте возгорания на нефтебазе в Пензе после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
Спасатели работают на месте возгорания на нефтебазе в Пензе после падения обломков БПЛА
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят пожарных продолжают работать над локализацией возгорания на нефтебазе в Пензе после падения обломков БПЛА, нефтепродукты должны полностью выгореть, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее в пятницу глава региона сообщил, что системой ПВО были поражены четыре беспилотника, падение обломков одного из них привело к возгоранию на нефтебазе. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. В пятницу с возгоранием боролись более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда.
"Сто пятьдесят сотрудников пожарно-спасательных подразделений с привлечением более 40 единиц техники продолжают работать над локализацией возгорания, вызванного вчерашним падением обломков вражеского дрона на территорию нефтебазы. Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть", - рассказал Мельниченко в своем канале на платформе Max.
Губернатор Пензы Олег Мельниченко на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
23 января, 05:51
 
