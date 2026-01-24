https://ria.ru/20260124/pentagon-2070013318.html
Пентагон предложил противникам уважать интересы США
Пентагон предложил противникам уважать интересы США - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон предложил противникам уважать интересы США
24.01.2026
Пентагон предложил противникам уважать интересы США
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон в новой стратегии обороны предложил потенциальным противникам США уважать интересы Вашингтона, обещав в ином случае быть готовым к войне.
"Мы требуем лишь уважения наших обоснованных интересов и интересов наших союзников и партнеров, которые стойко стоят рядом с нами. Если все мы признаем это, мы сможем достичь гибкого и устойчивого баланса сил между нами, а также мира", - говорится в документе.
"Если наши потенциальные противники окажутся настолько неразумны, чтобы отвергнуть наши мирные инициативы и предпочесть конфликт, вооруженные силы Америки
будут готовы вести и выигрывать войны страны", - подчеркивается в стратегии.