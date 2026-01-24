Рейтинг@Mail.ru
04:35 24.01.2026
Пентагон предложил противникам уважать интересы США
в мире
в мире, сша, вашингтон (штат), америка, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Америка, Министерство обороны США
Американские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Американские военные. Архивное фото
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон в новой стратегии обороны предложил потенциальным противникам США уважать интересы Вашингтона, обещав в ином случае быть готовым к войне.
"Мы требуем лишь уважения наших обоснованных интересов и интересов наших союзников и партнеров, которые стойко стоят рядом с нами. Если все мы признаем это, мы сможем достичь гибкого и устойчивого баланса сил между нами, а также мира", - говорится в документе.
"Если наши потенциальные противники окажутся настолько неразумны, чтобы отвергнуть наши мирные инициативы и предпочесть конфликт, вооруженные силы Америки будут готовы вести и выигрывать войны страны", - подчеркивается в стратегии.
