04:28 24.01.2026
Пентагон призвал Европу взять на себя основную ответственность за оборону
в мире, европа, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Министерство обороны США, НАТО
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается, следует из новой оборонной стратегии Пентагона.
"Как ясно следует из стратегии национальной безопасности, принятие Европой основной ответственности за собственную конвенциональную оборону является ответом на те угрозы безопасности, с которыми она сталкивается", - говорится в документе.
Пентагон добавил, что в связи с этим будет стимулировать союзников по НАТО к принятию на себя основной ответственности за оборону Европы при более ограниченной поддержке со стороны США.\
"Мы ясно дадим понять нашим европейским союзникам, что их усилия и ресурсы должны быть в первую очередь сосредоточены на Европе", - подчеркивается в документе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СМИ: ЕС запомнит пренебрежительное отношение Трампа
Вчера, 20:49
 
