https://ria.ru/20260124/pentagon-2070012682.html
Пентагон призвал Европу взять на себя основную ответственность за оборону
Пентагон призвал Европу взять на себя основную ответственность за оборону - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон призвал Европу взять на себя основную ответственность за оборону
Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается, следует из новой оборонной стратегии... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:28:00+03:00
2026-01-24T04:28:00+03:00
2026-01-24T04:30:00+03:00
в мире
европа
сша
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069981616.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, Европа, США, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон призвал Европу взять на себя основную ответственность за оборону
Пентагон: Европа должна взять на себя основную ответственность за свою оборону