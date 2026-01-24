Рейтинг@Mail.ru
Китай не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона - РИА Новости, 24.01.2026
04:27 24.01.2026
Китай не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона
в мире
китай
сша
россия
министерство обороны сша
нато
китай
сша
россия
в мире, китай, сша, россия, министерство обороны сша, нато
В мире, Китай, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО
Китай не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона

Китай в отличие от России не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона

Центральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Китай в отличие от России не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона.
Министерство войны США называет Китай второй по могуществу страной после США, признает рост влияния Пекина. В американской оборонной стратегии утверждается, что Пекин жертвует другими внутренними приоритетами в пользу расходов на оборону.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пентагон включил в оборонную стратегию США подготовку к российской угрозе
03:18
У КНР на западе Тихого океана есть средства дальнего поражения. США должны доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в стратегии.
"Стратегия национальной безопасности указывает министерству войны поддерживать благоприятный баланс военных сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Не для того, чтобы доминировать, унижать или подавлять Китай. Напротив, наша цель ограничена и разумна, заключается в том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не могли доминировать над нами или нашими союзниками", - говорится в стратегии.
Пентагон особенно подчеркивает, что не ведет речь о смене власти в Китае или какой-либо борьбе за существование, а лишь о благоприятных условиях для американцев, которые сможет принять и Китай.
Россия при этом названа в стратегии контролируемой угрозой восточным членам НАТО.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам
19 января, 08:00
 
