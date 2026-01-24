Китай не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона

"Стратегия национальной безопасности указывает министерству войны поддерживать благоприятный баланс военных сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Не для того, чтобы доминировать, унижать или подавлять Китай. Напротив, наша цель ограничена и разумна, заключается в том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не могли доминировать над нами или нашими союзниками", - говорится в стратегии.