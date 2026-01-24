Китай не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Китай в отличие от России не назван угрозой в оборонной стратегии Пентагона.
У КНР на западе Тихого океана есть средства дальнего поражения. США должны доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в стратегии.
"Стратегия национальной безопасности указывает министерству войны поддерживать благоприятный баланс военных сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Не для того, чтобы доминировать, унижать или подавлять Китай. Напротив, наша цель ограничена и разумна, заключается в том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не могли доминировать над нами или нашими союзниками", - говорится в стратегии.
Пентагон особенно подчеркивает, что не ведет речь о смене власти в Китае или какой-либо борьбе за существование, а лишь о благоприятных условиях для американцев, которые сможет принять и Китай.
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам
19 января, 08:00