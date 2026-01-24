https://ria.ru/20260124/pentagon-2070012369.html
В Пентагоне заявили, что Россия сохраняет значительную военную мощь
Конфликт на Украине показывает, что РФ вопреки трудностям сохраняет значительную военную и промышленную мощь, следует из новой оборонной стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
