Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине
Российская Федерация в конфликте на Украине показала национальную решимость, необходимую стране для ведения затяжных боевых действий вблизи своей границы,... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
украина
россия
сша
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине
Пентагон: Россия показала решимость, необходимую для ведения затяжной войны