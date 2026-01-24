Рейтинг@Mail.ru
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.01.2026
04:24 24.01.2026
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине
Российская Федерация в конфликте на Украине показала национальную решимость, необходимую стране для ведения затяжных боевых действий вблизи своей границы,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:24:00+03:00
2026-01-24T04:24:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
Пентагон признал решимость России в конфликте на Украине

Пентагон: Россия показала решимость, необходимую для ведения затяжной войны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Российская Федерация в конфликте на Украине показала национальную решимость, необходимую стране для ведения затяжных боевых действий вблизи своей границы, признал Пентагон в оборонной стратегии США.
"Россия (на Украине - ред.) также показала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжной войны вблизи своей границы", - говорится в стратегии.
