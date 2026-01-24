Рейтинг@Mail.ru
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки
04:17 24.01.2026
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки
Канада должна играть жизненно важную роль в безопасности Северной Америки, укрепляя защиту от воздушных и подводных угроз, следует из новой стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
В мире, Северная Америка, Канада, Министерство обороны США
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Канада должна играть жизненно важную роль в безопасности Северной Америки, укрепляя защиту от воздушных и подводных угроз, следует из новой стратегии Пентагона.
"Канада также играет важнейшую роль в обеспечении обороны Северной Америки от других угроз, в том числе путем укрепления защиты от воздушных, ракетных и подводных угроз", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Канада против системы "Золотой купол" над Гренландией, заявил Трамп
Вчера, 23:26
 
