Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки
Канада должна играть жизненно важную роль в безопасности Северной Америки, укрепляя защиту от воздушных и подводных угроз, следует из новой стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон призвал Канаду укреплять защиту Северной Америки
Пентагон: Канада должна укреплять защиту Северной Америки