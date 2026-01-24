https://ria.ru/20260124/pentagon-2070010555.html
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии
Американские военные будут активно защищать интересы США в Западном полушарии, говорится в оборонной стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии
