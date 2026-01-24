Рейтинг@Mail.ru
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии - РИА Новости, 24.01.2026
03:50 24.01.2026
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии
Пентагон пообещал защищать интересы США в Западном полушарии

Пентагон заявил о готовности защищать интересы США в Западном полушарии

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американские военные будут активно защищать интересы США в Западном полушарии, говорится в оборонной стратегии Пентагона.
"Мы будем активно и бесстрашно защищать американские интересы в Западном полушарии", - говорится в стратегии.
