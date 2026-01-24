Рейтинг@Mail.ru
03:37 24.01.2026
Ядерные силы КНДР совершенствуются, заявили в Пентагоне
Ядерные силы КНДР совершенствуются, заявили в Пентагоне
Ядерные силы КНДР совершенствуются, заявили в Пентагоне

Пентагон: ядерные силы КНДР совершенствуются и угрожают США

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Ядерные силы КНДР совершенствуются и увеличиваются, представляют угрозу США, говорится в новой оборонной стратегии Пентагона.
"Ядерные силы КНДР все более способны угрожать территории США. Эти силы растут в размерах и совершенстве, представляя явную и непосредственную опасность ядерного удара по американской территории", - отмечается в стратегии.
В документе также подчеркивается, что ракетные силы КНДР способны поражать цели в Республике Корея и Японии как обычными, так и ядерными вооружениями.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие
03:33
 
