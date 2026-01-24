https://ria.ru/20260124/pentagon-2070009447.html
Ядерные силы КНДР совершенствуются, заявили в Пентагоне
Ядерные силы КНДР совершенствуются и увеличиваются, представляют угрозу США, говорится в новой оборонной стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
