03:29 24.01.2026 (обновлено: 03:30 24.01.2026)
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом
Пентагон в национальной оборонной стратегии на 2026 год признал, что Российская Федерация обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. РИА Новости, 24.01.2026
CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон в национальной оборонной стратегии на 2026 год признал, что Российская Федерация обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.
"Россия также обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать", - говорится в документе.
