https://ria.ru/20260124/pentagon-2070008882.html
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом
Пентагон в национальной оборонной стратегии на 2026 год признал, что Российская Федерация обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T03:29:00+03:00
2026-01-24T03:29:00+03:00
2026-01-24T03:30:00+03:00
в мире
россия
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149729/76/1497297667_0:77:2612:1546_1920x0_80_0_0_63ef882f3a42d0600c624d7b417748fa.jpg
https://ria.ru/20260124/pentagon-2070007632.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149729/76/1497297667_233:0:2294:1546_1920x0_80_0_0_cdb1b1695b347fb07995fea9518f9041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны сша, сша
В мире, Россия, Министерство обороны США, США
Пентагон признал, что Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом
Пентагон: Россия обладает крупнейшим ядерным арсеналом, который модернизируется