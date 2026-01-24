https://ria.ru/20260124/pentagon-2070007930.html
Пентагон включил в оборонную стратегию США подготовку к российской угрозе
Пентагон включил в оборонную стратегию США подготовку к российской угрозе - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон включил в оборонную стратегию США подготовку к российской угрозе
Пентагон включил в оборонную стратегию США готовность противостоять российской угрозе, обоснований своим опасениям министерство войны не привело. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T03:18:00+03:00
2026-01-24T03:18:00+03:00
2026-01-24T03:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260124/pentagon-2070007632.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон включил в оборонную стратегию США подготовку к российской угрозе
Пентагон не обосновал пункт о российской угрозе в оборонной стратегии США