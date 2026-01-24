Рейтинг@Mail.ru
Пентагон утверждает, что союзники по НАТО якобы сильнее, чем Россия
03:13 24.01.2026
Пентагон утверждает, что союзники по НАТО якобы сильнее, чем Россия
Пентагон утверждает, что союзники по НАТО якобы сильнее, чем Россия - РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон утверждает, что союзники по НАТО якобы сильнее, чем Россия
Пентагон добавил в оборонную стратегию США утверждение о том, что союзники по НАТО якобы обладают большей мощью, чем Россия. РИА Новости, 24.01.2026
Пентагон утверждает, что союзники по НАТО якобы сильнее, чем Россия

Пентагон: союзники по НАТО превосходят Россию по скрытому военному потенциалу

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Пентагон добавил в оборонную стратегию США утверждение о том, что союзники по НАТО якобы обладают большей мощью, чем Россия.
"Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу", - говорится в документе.
