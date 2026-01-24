В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Рестораны вокруг Пентагона фиксируют повышенный спрос на доставку пиццы, такая же ситуация складывалась во время крупных военных операций, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index.
"Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение", - оценивает портал количество заказов.
В двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, в третьем на 179%, свидетельствуют данные портала.
Портал сообщал о высокой активности в местных пиццериях 3 января, тогда президент США Дональд Трамп отчитался об операции по похищению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. "Состояние готовности теста" портал оценивал в 4.
Глава министерства войны США Пит Хегсет ранее высказался об индексе, заявив, что единолично обеспечивает рост заказов, "чтобы всех запутать". Шеф Пентагона говорил, что заказывает в Domino's вечерами пятницы, чтобы "сломать систему". Портал показывает, что в названной Хегсетом пиццерии в данный момент не наблюдается перемен по сравнению с привычной активностью.
Индекс DoughCon является пародией на пятиуровневую шкалу готовности ВС США. Уровни шкалы варьируются от 5 (нормальная обстановка) до 1 (максимальная готовность). Четвертый уровень предполагает "нормальную (готовность - ред.), повышенный уровень разведки и безопасности".