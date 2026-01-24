Рейтинг@Mail.ru
В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы - РИА Новости, 24.01.2026
01:08 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/pentagon-2069999370.html
В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы
В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы - РИА Новости, 24.01.2026
В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы
Рестораны вокруг Пентагона фиксируют повышенный спрос на доставку пиццы, такая же ситуация складывалась во время крупных военных операций, свидетельствуют... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T01:08:00+03:00
2026-01-24T01:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
пит хегсет
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
https://ria.ru/20260123/tramp-2069727274.html
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069188848.html
сша
венесуэла
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, венесуэла, пит хегсет, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США
В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы

Pentagon Pizza Index: в пиццериях вокруг Пентагона вырос спрос на доставку

Здание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Рестораны вокруг Пентагона фиксируют повышенный спрос на доставку пиццы, такая же ситуация складывалась во время крупных военных операций, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index.
"Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение", - оценивает портал количество заказов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Корабли ВМС США на всякий случай движутся в сторону Ирана, заявил Трамп
Вчера, 01:07
В двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, в третьем на 179%, свидетельствуют данные портала.
Портал сообщал о высокой активности в местных пиццериях 3 января, тогда президент США Дональд Трамп отчитался об операции по похищению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. "Состояние готовности теста" портал оценивал в 4.
Глава министерства войны США Пит Хегсет ранее высказался об индексе, заявив, что единолично обеспечивает рост заказов, "чтобы всех запутать". Шеф Пентагона говорил, что заказывает в Domino's вечерами пятницы, чтобы "сломать систему". Портал показывает, что в названной Хегсетом пиццерии в данный момент не наблюдается перемен по сравнению с привычной активностью.
Индекс DoughCon является пародией на пятиуровневую шкалу готовности ВС США. Уровни шкалы варьируются от 5 (нормальная обстановка) до 1 (максимальная готовность). Четвертый уровень предполагает "нормальную (готовность - ред.), повышенный уровень разведки и безопасности".
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
21 января, 00:28
 
В миреСШАВенесуэлаПит ХегсетДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны США
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
