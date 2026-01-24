Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал - РИА Новости, 24.01.2026
04:06 24.01.2026
В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал
В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал - РИА Новости, 24.01.2026
В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал
Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава... РИА Новости, 24.01.2026
общество
псковская область
псковская область
общество, псковская область
Общество, Псковская область
В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал

РИА Новости: социальная пенсия по старости составляет 8824 рубля

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии - это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля", - сказала Мельникова.
Сенатор также отметила, что если социальная пенсия будет ниже прожиточного минимума, то устанавливается доплата до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.
"Доплата будет установлена, если пенсионер будет не работать", - объяснила политик.
22 января, 04:28
Соцфонд подготовил данные для назначения пенсий в 2026 году
22 января, 04:28
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
