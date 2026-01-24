https://ria.ru/20260124/pakistan-2070030658.html
Посол Пакистана рассказал о переговорах с Россией о запуске прямых рейсов
Посол Пакистана рассказал о переговорах с Россией о запуске прямых рейсов
Посол Пакистана рассказал о переговорах с Россией о запуске прямых рейсов
Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости, 24.01.2026
Посол Пакистана рассказал о переговорах с Россией о запуске прямых рейсов
Посол Тирмизи: Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов