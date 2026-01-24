В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, если температура в квартире ниже установленной нормы, а длительность нарушения превысила допустимые сроки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

России Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала РИА Новости, что в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов.

"Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, однако при этом должны быть выполнены два условия: температура в квартире ниже нормы, и длительность нарушения превысила допустимые сроки", - сказал агентству Кошелев

Парламентарий отметил, что норма температуры зимой в жилых комнатах составляет не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 20 градусов, а в регионах с суровыми зимами - до 22 градусов.

Кроме того, существуют допустимые перерывы (суммарно за месяц): 24 часа - общий допустимый перерыв в отоплении, 16 часов единовременно - если температура в квартире от 12 до 18 градусов, восемь часов - при температуре от десяти до 12 градусов, четыре часа - при температуре от восьми до десяти градусов, добавил Кошелев. Он уточнил, что при несоответствии нормативам размер платы снижается на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва.

"Если температура в квартире не соответствует норме, сразу сообщите о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании (УК) или (товарищество собственников жилья) ТСЖ . Запишите номер заявки и время обращения. Нормативный срок реагирования на обращения по отоплению зависит от типа обращения: 30 минут - на локализацию аварийных повреждений, трое суток - на устранение аварии внутридомовых систем. Письменные запросы обычно рассматриваются в течение 30 дней, но для коммунальных услуг могут быть ускоренные сроки: от одного дня или трех-пяти рабочих дней", - подчеркнул депутат.

По словам Кошелева, чтобы вернуть переплату за услугу теплоснабжения ненадлежащего качества, нужно собрать доказательства нарушения и оформить официальный перерасчет. Он указал, что главный документ - это акт проверки качества коммунальной услуги с замером температуры, который станет основанием для перерасчета, при этом фиксация длительности ненадлежащей услуги не указана в нормативных актах. Если отсутствует возможность составить акт о снижении температуры в квартире в первый и в последний час, следует замерять температуру каждый час и отразить эти данные в заявлении о перерасчете, объяснил собеседник агентства.