Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/otoplenie-2070013741.html
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление - РИА Новости, 24.01.2026
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление
Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, если температура в квартире ниже установленной нормы, а длительность нарушения превысила... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:41:00+03:00
2026-01-24T04:41:00+03:00
общество
россия
владимир кошелев
марина макарова
госдума рф
гидрометцентр
тсж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98468/10/984681083_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_eab3dfa3265f7625421a88c754fd7d06.jpg
https://ria.ru/20251216/zhkkh-2062341252.html
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014232257.html
https://ria.ru/20251002/otoplenie-2045755375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98468/10/984681083_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_06d7b40fb8167dd89863e87ab8c3ca0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир кошелев, марина макарова, госдума рф, гидрометцентр, тсж
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Марина Макарова, Госдума РФ, Гидрометцентр, ТСЖ
В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление

РИА Новости: жильцы могут получить перерасчет за некачественное отопление

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Батарея . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, если температура в квартире ниже установленной нормы, а длительность нарушения превысила допустимые сроки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, что в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Госдуме рассказали, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год
16 декабря 2025, 12:15
"Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, однако при этом должны быть выполнены два условия: температура в квартире ниже нормы, и длительность нарушения превысила допустимые сроки", - сказал агентству Кошелев.
Парламентарий отметил, что норма температуры зимой в жилых комнатах составляет не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 20 градусов, а в регионах с суровыми зимами - до 22 градусов.
Кроме того, существуют допустимые перерывы (суммарно за месяц): 24 часа - общий допустимый перерыв в отоплении, 16 часов единовременно - если температура в квартире от 12 до 18 градусов, восемь часов - при температуре от десяти до 12 градусов, четыре часа - при температуре от восьми до десяти градусов, добавил Кошелев. Он уточнил, что при несоответствии нормативам размер платы снижается на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва.
"Если температура в квартире не соответствует норме, сразу сообщите о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании (УК) или (товарищество собственников жилья) ТСЖ. Запишите номер заявки и время обращения. Нормативный срок реагирования на обращения по отоплению зависит от типа обращения: 30 минут - на локализацию аварийных повреждений, трое суток - на устранение аварии внутридомовых систем. Письменные запросы обычно рассматриваются в течение 30 дней, но для коммунальных услуг могут быть ускоренные сроки: от одного дня или трех-пяти рабочих дней", - подчеркнул депутат.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление
30 апреля 2025, 03:39
По словам Кошелева, чтобы вернуть переплату за услугу теплоснабжения ненадлежащего качества, нужно собрать доказательства нарушения и оформить официальный перерасчет. Он указал, что главный документ - это акт проверки качества коммунальной услуги с замером температуры, который станет основанием для перерасчета, при этом фиксация длительности ненадлежащей услуги не указана в нормативных актах. Если отсутствует возможность составить акт о снижении температуры в квартире в первый и в последний час, следует замерять температуру каждый час и отразить эти данные в заявлении о перерасчете, объяснил собеседник агентства.
"Если УК игнорирует заявку, отказывается составлять акт или выполнять перерасчет, следует обращаться в надзорные органы: государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Автоматический перерасчет возможен, если в доме есть общедомовой прибор учета тепла, и отключение было по вине поставщика ресурса (например, крупная авария на магистрали), а сроки нарушений очевидны. В остальных случаях без вашего заявления и акта не обойтись", - заключил Кошелев.
Система отопления - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире
2 октября 2025, 02:44
 
ОбществоРоссияВладимир КошелевМарина МакароваГосдума РФГидрометцентрТСЖ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала