11:00 24.01.2026
Россиянам рассказали, во сколько обойдется комфортный отдых на неделю
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе.
Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года.
"Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР.
ТуризмРоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
