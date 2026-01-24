Россиянам рассказали, во сколько обойдется комфортный отдых на неделю

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
«
"Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе.
Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года.
"Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР.
Опрос показал популярные у россиян месяцы для отпуска
13 ноября 2025, 02:47