Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам

БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. Североатлантическому альянсу пора принять, что Россия не позволит ему вплотную приблизиться к ее границам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Я не вижу другого решения, кроме как признать, что НАТО и ЕС не могут напрямую расположить войска у границ России, потому что русские всегда будут реагировать войной. Вот почему между Россией и их границами всегда должно что-то быть — какая-то буферная зона. И мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством", — сказал он, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре.
«
"Я предлагаю сейчас не искать правду в этом конфликте, а искать способы достижения мира и минимизации серьезных опасностей. <...> Мы можем этого добиться, а если этого не будет, то альтернатива — непрекращающаяся война", — добавил премьер.
Ранее Орбан заявлял, что Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток. В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем он подчеркивал, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
