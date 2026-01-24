Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам
15:54 24.01.2026 (обновлено: 17:23 24.01.2026)
Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам
Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам
Североатлантическому альянсу пора принять, что Россия не позволит ему вплотную приблизиться к ее границам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 24.01.2026
Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. Североатлантическому альянсу пора принять, что Россия не позволит ему вплотную приблизиться к ее границам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я не вижу другого решения, кроме как признать, что НАТО и ЕС не могут напрямую расположить войска у границ России, потому что русские всегда будут реагировать войной. Вот почему между Россией и их границами всегда должно что-то быть — какая-то буферная зона. И мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством", — сказал он, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре.

Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Пентагон утверждает, что союзники по НАТО якобы сильнее, чем Россия
Вчера, 03:13
Политик отметил, что причиной конфликта стало желание альянса включить Украину в "западную систему безопасности", а Россия указала, что это невозможно: Москва исходит из того, что имеет право не допускать вражескую армию к своим границам.
"Я предлагаю сейчас не искать правду в этом конфликте, а искать способы достижения мира и минимизации серьезных опасностей. <...> Мы можем этого добиться, а если этого не будет, то альтернатива — непрекращающаяся война", — добавил премьер.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
Ранее Орбан заявлял, что Россия за время президентства Владимира Путина усилилась достаточно, чтобы противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток. В беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем он подчеркивал, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
22 января, 08:00
 
