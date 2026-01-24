Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам

«

"Я не вижу другого решения, кроме как признать, что НАТО и ЕС не могут напрямую расположить войска у границ России, потому что русские всегда будут реагировать войной. Вот почему между Россией и их границами всегда должно что-то быть — какая-то буферная зона. И мы должны договориться о том, как эта земля, называемая Украиной, которая была буферной зоной, а теперь стала зоной боевых действий, может снова стать буферным государством", — сказал он, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре.