"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал об угрозах со стороны Украины. Об этом он написал в соцсети X.
"Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансовые средства и как можно скорее пробиться в Европейский союз", — говорится в публикации.
"Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансовые средства и как можно скорее пробиться в Европейский союз", — говорится в публикации.
Орбан добавил, что Будапешт должен показать, что венграм нельзя угрожать или запугивать их.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю. Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю. Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55