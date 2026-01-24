Рейтинг@Mail.ru
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 24.01.2026 (обновлено: 17:48 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/orban-2070057418.html
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина - РИА Новости, 24.01.2026
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина
Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал об угрозах со стороны Украины. Об этом он написал в соцсети X. "Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:50:00+03:00
2026-01-24T17:48:00+03:00
в мире
украина
виктор орбан
евросоюз
венгрия
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_2bd45936f94b4c8062f6c8c3f1398a99.jpg
https://ria.ru/20260124/dmitruk-2070036748.html
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070030479.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069791424_70:0:1855:1339_1920x0_80_0_0_859dc47794e41f58f18bbd5d4cf18bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виктор орбан, евросоюз, венгрия, будапешт
В мире, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Венгрия, Будапешт
"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина

Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал об угрозах со стороны Украины. Об этом он написал в соцсети X.

"Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансовые средства и как можно скорее пробиться в Европейский союз", — говорится в публикации.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Раде сделали тяжелое признание на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 09:43
Орбан добавил, что Будапешт должен показать, что венграм нельзя угрожать или запугивать их.

Глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю. Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
 
В миреУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзВенгрияБудапешт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала