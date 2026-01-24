"Их цель". Орбан раскрыл, на что решилась Украина

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал об угрозах со стороны Украины. Об этом он написал в соцсети X.



"Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансовые средства и как можно скорее пробиться в Европейский союз", — говорится в публикации.