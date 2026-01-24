Орбан сделал новое заявление об Украине

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Венгрия не позволит другим странам выделять деньги Украине через ЕС, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.
"Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину", — говорится в публикации.
"Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину", — говорится в публикации.
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
Орбан добавил, что другие страны могут выделять деньги Украине, если хотят, только не через ЕС и не за счет Будапешта. При этом он отметил, что Киев видит в Венгрии препятствие на пути к членству в ЕС и хочет, чтобы она ушла с дороги.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорируют шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждают, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.