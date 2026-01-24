Рейтинг@Mail.ru
08:34 24.01.2026 (обновлено: 09:24 24.01.2026)
Венгрия не позволит другим странам выделять деньги Украине через ЕС, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X. "Мы выступаем за патриотическое... РИА Новости, 24.01.2026
Орбан сделал новое заявление об Украине

Орбан: Венгрия не позволит другим странам выделять деньги Украине через ЕС

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Венгрия не позволит другим странам выделять деньги Украине через ЕС, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.

"Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Западе ужаснулись произошедшему с Зеленским
Вчера, 08:55
Орбан добавил, что другие страны могут выделять деньги Украине, если хотят, только не через ЕС и не за счет Будапешта. При этом он отметил, что Киев видит в Венгрии препятствие на пути к членству в ЕС и хочет, чтобы она ушла с дороги.

Глава киевского режима во время выступления в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Он также попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости европейцев, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес Орбана. В частности, он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорируют шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждают, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Британии сделали громкое заявление на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 09:23
 
