В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.01.2026
