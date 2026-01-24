Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Убийство трех сотрудников Алешкинский больницы в Херсонской области является очередным зверским и циничным преступлением ВСУ, оно не имеет срока давности, его исполнители и организаторы понесут жесткое наказание, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.

"Очередное преступление киевского режима. Циничное и зверское", - сказал Георгиев.

Оставалась надежда, что людям удалось укрыться после атаки на медицинский автомобиль, но, к сожалению, подтвердилось самое страшное, люди погибли, сказал Георгиев. Как рассказал уполномоченный, погибли сотрудники центральной районной больницы города Алешки: двое мужчин – водитель и охранник, и медсестра. Все они оставались преданными своему долгу и профессии, не покидали город, несмотря на обстрелы, отметил он.

"Защита медицинских формирований и санитарно-транспортных средств чётко прописаны в протоколах Женевской конвенции. Они пользуются защитой, уважением и не могут быть объектом нападения. Но международное гуманитарное право не писано для киевского режима и тех, кто его покрывает. За месяц несколько машин Алешковской ЦРБ попали под обстрелы. Уверен, что преступники, которые терроризируют мирное население, понесут наказание жёсткое и принципиальное, для их преступления нет срока давности", - сказал собеседник агентства.