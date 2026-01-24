Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках - РИА Новости, 24.01.2026
16:28 24.01.2026
Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках
Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках - РИА Новости, 24.01.2026
Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках
Убийство трех сотрудников Алешкинский больницы в Херсонской области является очередным зверским и циничным преступлением ВСУ, оно не имеет срока давности, его... РИА Новости, 24.01.2026
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен прокомментировал убийство трех сотрудников больницы в Алешках

Омбудсмен Георгиев: ВСУ совершили циничное и зверское преступление в Алешках

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Убийство трех сотрудников Алешкинский больницы в Херсонской области является очередным зверским и циничным преступлением ВСУ, оно не имеет срока давности, его исполнители и организаторы понесут жесткое наказание, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находилось три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Медведев назвал атаку ВСУ на Хорлы умышленным убийством мирных жителей
1 января, 15:10
"Очередное преступление киевского режима. Циничное и зверское", - сказал Георгиев.
Оставалась надежда, что людям удалось укрыться после атаки на медицинский автомобиль, но, к сожалению, подтвердилось самое страшное, люди погибли, сказал Георгиев. Как рассказал уполномоченный, погибли сотрудники центральной районной больницы города Алешки: двое мужчин – водитель и охранник, и медсестра. Все они оставались преданными своему долгу и профессии, не покидали город, несмотря на обстрелы, отметил он.
"Защита медицинских формирований и санитарно-транспортных средств чётко прописаны в протоколах Женевской конвенции. Они пользуются защитой, уважением и не могут быть объектом нападения. Но международное гуманитарное право не писано для киевского режима и тех, кто его покрывает. За месяц несколько машин Алешковской ЦРБ попали под обстрелы. Уверен, что преступники, которые терроризируют мирное население, понесут наказание жёсткое и принципиальное, для их преступления нет срока давности", - сказал собеседник агентства.
Он выразил соболезнования родным, близким, коллективу больницы. Помощь будет оказана и родным, и больнице, сказал Георгиев.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Боевики ВСУ получили от 23 лет за жестокость с населением и убийства
11 декабря 2025, 22:09
 
В миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
