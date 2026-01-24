https://ria.ru/20260124/oleynikov-2070080716.html
Дочь режиссера Олейникова уточнила дату его похорон
Дочь режиссера Олейникова уточнила дату его похорон - РИА Новости, 24.01.2026
Дочь режиссера Олейникова уточнила дату его похорон
Режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 января, сообщила РИА... РИА Новости, 24.01.2026
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 января, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.
Ранее в АРТ сообщили, что Олейников
умер в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причина смерти еще не известна.
«
"Прощание с папой состоится в среду, 28.01 с 13.00 до 15.00, в прощальном зале Троекуровского кладбища… Там же (пройдут похороны - ред.)", - сообщила дочь Олейникова.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве
, окончил Институт Культуры во ВГИКе
. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ
".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.