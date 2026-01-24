Рейтинг@Mail.ru
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:30 24.01.2026 (обновлено: 15:25 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/oleynikov-2070067993.html
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь - РИА Новости, 24.01.2026
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь
Прощание с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, предварительно, пройдет 27 января на Троекуровском... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:30:00+03:00
2026-01-24T15:25:00+03:00
культура
александр олейников (режиссер)
москва
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058805_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_4935442d49f9b20df40d0c675f1a572f.jpg
https://ria.ru/20260124/oleynikov-2070064457.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058805_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_2e2900ec1aa8b8e7c444753b4acbae87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр олейников (режиссер), москва, новости культуры
Культура, Александр Олейников (режиссер), Москва, Новости культуры
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь

РИА Новости: прощание с режиссером Олейниковым пройдёт 27 января

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Прощание с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, предварительно, пройдет 27 января на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.
Ранее в Академии российского телевидения сообщили, что Олейников умер в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причина смерти еще не известна.
«
"Предварительно 27 числа на Троекуровском", - сказала дочь Олейникова.
Она также отметила, что о времени прощания будет известно позже.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве автора идеи и одного из сценаристов.
Режиссер, продюсер, член Академии Российского телевидения Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи
Вчера, 14:01
 
КультураАлександр Олейников (режиссер)МоскваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала