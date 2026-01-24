https://ria.ru/20260124/oleynikov-2070067993.html
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь - РИА Новости, 24.01.2026
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь
Прощание с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, предварительно, пройдет 27 января на Троекуровском... РИА Новости, 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/oleynikov-2070064457.html
Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Прощание с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым, предварительно, пройдет 27 января на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.
Ранее в Академии российского телевидения
сообщили, что Олейников
умер в возрасте 60 лет. Дочь режиссера Дарья сообщала РИА Новости, что причина смерти еще не известна.
«
"Предварительно 27 числа на Троекуровском", - сказала дочь Олейникова.
Она также отметила, что о времени прощания будет известно позже.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве
, окончил Институт культуры во ВГИКе
. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ
".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве автора идеи и одного из сценаристов.