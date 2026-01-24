Прощание с режиссером Олейниковым пройдет 27 января, сообщила его дочь

Она также отметила, что о времени прощания будет известно позже.

Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве автора идеи и одного из сценаристов.