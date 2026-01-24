Рейтинг@Mail.ru
14:01 24.01.2026 (обновлено: 15:51 24.01.2026)
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссеру, продюсеру и телеведущему Александру Олейникову стало плохо ранним утром в субботу, он скончался в машине скорой помощи, рассказали РИА Новости в окружении режиссера.
Ранее в Академии российского телевидения (АРТ) сообщили, что Олейников умер в возрасте 60 лет.
«

"Не было установлено еще причины (смерти. — Прим. ред.), это произошло в 05:00 утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты. Человеку в 05:00 утра стало плохо, и в скорой помощи он умер", — сказал собеседник агентства.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, учился в Московском институте культуры (МГИК), во ВГИКе. С 1985 он работал на телевидении. Олейников несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-х занимал руководящие должности на центральных телеканалах. Выступал в качестве соведущего в одном из сезонов шоу "Вечерний Ургант".
Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов — телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
 
КультураМоскваАлександр Олейников (режиссер)ВГИКНовости культуры
 
 
