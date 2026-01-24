Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссеру, продюсеру и телеведущему Александру Олейникову стало плохо ранним утром в субботу, он скончался в машине скорой помощи, рассказали РИА Новости в окружении режиссера.

"Не было установлено еще причины (смерти. — Прим. ред.), это произошло в 05:00 утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты. Человеку в 05:00 утра стало плохо, и в скорой помощи он умер", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов — телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.