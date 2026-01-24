https://ria.ru/20260124/oleynikov-2070064457.html
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи - РИА Новости, 24.01.2026
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи
Режиссеру, продюсеру и телеведущему Александру Олейникову стало плохо ранним утром в субботу, он скончался в машине скорой помощи, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T14:01:00+03:00
2026-01-24T14:01:00+03:00
2026-01-24T15:51:00+03:00
культура
москва
александр олейников (режиссер)
вгик
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058783_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_8d6fe068e620ecbd84069af88a320c3b.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070058783_0:0:2532:1898_1920x0_80_0_0_e3ab93c4469da1d36419f4f19b995ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр олейников (режиссер), вгик, новости культуры
Культура, Москва, Александр Олейников (режиссер), ВГИК, Новости культуры
Режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи
РИА Новости: режиссер Олейников умер в машине скорой помощи по пути в больницу
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссеру, продюсеру и телеведущему Александру Олейникову стало плохо ранним утром в субботу, он скончался в машине скорой помощи, рассказали РИА Новости в окружении режиссера.
Ранее в Академии российского телевидения (АРТ) сообщили, что Олейников
умер в возрасте 60 лет.
«
"Не было установлено еще причины (смерти. — Прим. ред.), это произошло в 05:00 утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты. Человеку в 05:00 утра стало плохо, и в скорой помощи он умер", — сказал собеседник агентства.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве
, учился в Московском институте культуры (МГИК), во ВГИКе
. С 1985 он работал на телевидении. Олейников несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-х занимал руководящие должности на центральных телеканалах. Выступал в качестве соведущего в одном из сезонов шоу "Вечерний Ургант".
Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов — телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.