Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
Умер режиссер и продюсер Александр Олейников - РИА Новости, 24.01.2026
Умер режиссер и продюсер Александр Олейников
Режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни, сообщили в АРТ. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T13:02:00+03:00
2026-01-24T13:02:00+03:00
2026-01-24T15:59:00+03:00
