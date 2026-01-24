Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
13:02 24.01.2026 (обновлено: 15:59 24.01.2026)
Режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни, сообщили в АРТ. РИА Новости, 24.01.2026
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАлександр Олейников
Александр Олейников - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Александр Олейников. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер, продюсер, член Академии российского телевидения (АРТ) Александр Олейников умер на 61-м году жизни, сообщили в АРТ.
"Ушел из жизни член Академии российского телевидения с 2001 года, режиссер, сценарист, продюсер и ведущий Александр Олейников", — говорится в сообщении Академии в Telegram.

Отмечается, что Олейников ушел из жизни в возрасте 60 лет. В Академии российского телевидения подчеркнули, что Олейников был большим другом АРТ, проводил мастер-классы, участвовал в составах жюри разных конкурсов.
"Придя на телевидение в 20 лет, понял: это призвание. Он автор многих рейтинговых современных проектов на российском телевидении. Александра ценили и за рубежом, он несколько лет творил за границей, но вернулся — был предан своей стране", — говорится в сообщении.
 
