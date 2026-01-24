Умер режиссер и продюсер Александр Олейников

"Ушел из жизни член Академии российского телевидения с 2001 года, режиссер, сценарист, продюсер и ведущий Александр Олейников", — говорится в сообщении Академии в Telegram.

"Придя на телевидение в 20 лет, понял: это призвание. Он автор многих рейтинговых современных проектов на российском телевидении. Александра ценили и за рубежом, он несколько лет творил за границей, но вернулся — был предан своей стране", — говорится в сообщении.