Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь
Культура
 
14:21 24.01.2026
Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь
Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь - РИА Новости, 24.01.2026
Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь
Причина смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова еще не известна, сообщила РИА Новости его дочь Дарья. РИА Новости, 24.01.2026
москва, александр олейников (режиссер), академия российского телевидения, вгик, нтв (телеканал)
Культура, Москва, Александр Олейников (режиссер), Академия российского телевидения, ВГИК, НТВ (телеканал)
Причина смерти режиссера Олейникова пока не известна, заявила его дочь

Дочь режиссёра Олейникова заявила, что причина его смерти пока не известна

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Причина смерти режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова еще не известна, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.
Ранее в Академии российского телевидения сообщили, что Олейников умер в возрасте 60 лет.
«
"Причина еще не известна, ждем вскрытия", - сказала дочь Олейникова.
Она также отметила, что о времени и месте прощания будет известно позже.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
В разное время он руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года - генеральный продюсер телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве автора идеи и одного из сценаристов.
