ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 24.01.2026
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
Боевики киевского режима за сутки нанесли 46 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области, обстрелам подвергся 21 населенный пункт
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 46 ударов по 21 населенному пункту в Херсонской области за сутки

Последствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 24 янв - РИА Новости. Боевики киевского режима за сутки нанесли 46 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области, обстрелам подвергся 21 населенный пункт, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток ВСУ нанесли 23 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за сутки противник нанес по 21 населенному пункту области 46 артиллерийских ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Cтарая Збурьевка, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Малокаховка, Малая Лепетиха, Алешки, Голая Пристань, Днепряны, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Малая Кардашинка, Песчановка, Песчаное, Подлесное, Пойма, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Казачьи Лагеря, Заводовка.
