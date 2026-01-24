https://ria.ru/20260124/obstrely-2070044091.html
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
Боевики киевского режима за сутки нанесли 46 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области, обстрелам подвергся 21 населенный пункт, сообщили журналистам РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:45:00+03:00
2026-01-24T10:45:00+03:00
2026-01-24T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1242950fda8b5175725a097d011560da.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c99caa61cfb35aa9ee6ebc4d3dc8af4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 46 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 46 ударов по 21 населенному пункту в Херсонской области за сутки