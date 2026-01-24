https://ria.ru/20260124/obstrel-2070114699.html
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики - РИА Новости, 24.01.2026
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики
Объекты энергетики Белгорода повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики
