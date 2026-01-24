Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 24.01.2026
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики - РИА Новости, 24.01.2026
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики
Объекты энергетики Белгорода повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
При обстреле Белгорода повреждены объекты энергетики

В Белгороде при обстреле ВСУ повреждены объекты энергетики

Последствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Объекты энергетики Белгорода повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Раннее в субботу он сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS.
"Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате обстрела загорелась хозпостройка - сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания. Кроме того, после падения обломков БПЛА произошло возгорание в одном из дворов города.
"В Белгородском округе в селе Таврово в результате падения обломков в двух частных домах повреждены кровли", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
