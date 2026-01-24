https://ria.ru/20260124/obstrel-2070113761.html
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода - РИА Новости, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
Цель обстрела Белгорода режимом Зеленского - придание "соответствующего" фона переговорам в Абу-Даби, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:56:00+03:00
2026-01-24T22:56:00+03:00
2026-01-24T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
абу-даби
мирный план сша по украине
родион мирошник
белгород
вячеслав гладков
россия
абу-даби
белгород
россия
абу-даби, мирный план сша по украине, родион мирошник, белгород, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Абу-Даби, Мирный план США по Украине, Родион Мирошник, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
Мирошник: Киев обстрелами создает "соответствующий" фон переговорам в Абу-Даби