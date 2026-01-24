В России с 1 февраля проиндексируют несколько десятков пособий и выплат

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля будут проиндексируют различные пособия и выплаты, а также вступят в силу несколько законов. Подробнее — в материале РИА Новости.

Более 40 выплат, пособий и компенсаций повысятся на 5,6 процента. Это касается материнского капитала, единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячной поддержки федеральных льготников и других мер.

Компенсации и штрафы

Начнет действовать новое правило, согласно которому при расчете компенсации за возврат некачественного технически сложного товара будет учитываться степень его износа и год выпуска. Потребитель сможет получить разницу между ценой покупки и стоимостью аналогичного товара с сопоставимым износом. Исключение касается ситуации, когда продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение.

Также меняется принцип взыскания штрафа за невыполнение требований потребителей . Его не придется платить, если требование не удовлетворили по вине самого покупателя или из-за срыва поставок со стороны добросовестно выбранного контрагента продавца. Штраф не станут применять и при заключении медиативного соглашения до суда, если продавец его не нарушил.

Новые полномочия властей

Правительство сможет устанавливать особенности регулирования электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и связанных с ними жилищных отношений на отдельных территориях в период проведения контртеррористической операции и введения других спецрежимов. Так, власти смогут определять перечень таких регионов (частей их территорий) и период применения этих норм.

Закон позволит правительству определять в подобных ситуациях особенности ценообразования в указанных сферах; а также особенности работы оптового и розничных рынков электроэнергии, исполнения требований к обеспечению надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

Другие изменения

Также 1 февраля вступит в силу закон, определяющий правовое положение Общероссийской общественной организации " Российский Красный Крест ". Документ закрепляет его цели, структуру, организационные основы и статус единственного на территории России национального общества Красного Креста , входящего в международное движение.