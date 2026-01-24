Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо срочно обратиться за медпомощью при обморожении, если кожа становится белой, твердеет или покрывается волдырями, категорически запрещено использовать электрические грелки и нагревательные приборы для согревания, рассказала РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора.

России Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РИА Новости, что в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов.

"Наибольшему риску обморожения подвержены дети, у которых системы терморегуляции еще не полностью сформированы, а также пожилые люди. Вероятность получения холодовой травмы увеличивается при нахождении на морозе в слишком легкой, тесной или влажной одежде, а также при длительном неподвижном положении. Риск возрастает у тех, кто недавно перенес обморожение", - сказало агентству ведомство.

Роспотребнадзор уточнил, что хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение и злоупотребление спиртным также могут способствовать возникновению этой проблемы. К первым симптомам обморожения относятся онемение, покалывание и покраснение пораженного участка кожи, перечислило ведомство. В большинстве случаев достаточно согреть пострадавшие участки в течение 20-30 минут, при этом нужно поместить их в теплую, но негорячую воду, добавил Роспотребнадзор.

"В более серьезных случаях, когда кожа становится белой, твердеет или покрывается волдырями, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Не стоит растирать обмороженные участки снегом или массировать их - это может усугубить ситуацию", - объяснило ведомство.

Роспотребнадзор подчеркнул, что категорически запрещено использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь для согревания, так как сниженная чувствительность может привести к ожогам. Сочетание обморожения с переохлаждением особенно опасно, предупредило ведомство. Это состояние проявляется снижением температуры тела, постоянной дрожью, усталостью, сонливостью, спутанностью сознания и нарушением координации, акцентировал внимание Роспотребнадзор.

"В таких случаях нужно немедленно доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную одежду и согреть с помощью сухого тепла. Теплое сладкое питье, но негорячее, поможет повысить температуру тела. Алкоголь давать нельзя", - отметило ведомство.

Роспотребнадзор во избежание травм от холода призвал носить теплую одежду, при этом наиболее эффективно использовать несколько слоев свободной одежды, надетых один на другой.