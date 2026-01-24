Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/obmorozhenie-2070009971.html
Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении
Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении - РИА Новости, 24.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении
Необходимо срочно обратиться за медпомощью при обморожении, если кожа становится белой, твердеет или покрывается волдырями, категорически запрещено использовать РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T03:42:00+03:00
2026-01-24T03:42:00+03:00
общество
россия
марина макарова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260124/zdorove-2070005673.html
https://ria.ru/20260119/iznos-2068674661.html
https://ria.ru/20250218/vrach-1999955680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, марина макарова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гидрометцентр
Общество, Россия, Марина Макарова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Гидрометцентр
Роспотребнадзор рассказал, что делать при обморожении

РИА Новости: в Роспотребнадзоре не советовали использовать электрические грелки

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо срочно обратиться за медпомощью при обморожении, если кожа становится белой, твердеет или покрывается волдырями, категорически запрещено использовать электрические грелки и нагревательные приборы для согревания, рассказала РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РИА Новости, что в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов.
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете
02:36
"Наибольшему риску обморожения подвержены дети, у которых системы терморегуляции еще не полностью сформированы, а также пожилые люди. Вероятность получения холодовой травмы увеличивается при нахождении на морозе в слишком легкой, тесной или влажной одежде, а также при длительном неподвижном положении. Риск возрастает у тех, кто недавно перенес обморожение", - сказало агентству ведомство.
Роспотребнадзор уточнил, что хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение и злоупотребление спиртным также могут способствовать возникновению этой проблемы. К первым симптомам обморожения относятся онемение, покалывание и покраснение пораженного участка кожи, перечислило ведомство. В большинстве случаев достаточно согреть пострадавшие участки в течение 20-30 минут, при этом нужно поместить их в теплую, но негорячую воду, добавил Роспотребнадзор.
"В более серьезных случаях, когда кожа становится белой, твердеет или покрывается волдырями, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Не стоит растирать обмороженные участки снегом или массировать их - это может усугубить ситуацию", - объяснило ведомство.
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Автоюрист рассказал, как снизить износ автомобиля в морозы
19 января, 03:07
Роспотребнадзор подчеркнул, что категорически запрещено использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь для согревания, так как сниженная чувствительность может привести к ожогам. Сочетание обморожения с переохлаждением особенно опасно, предупредило ведомство. Это состояние проявляется снижением температуры тела, постоянной дрожью, усталостью, сонливостью, спутанностью сознания и нарушением координации, акцентировал внимание Роспотребнадзор.
"В таких случаях нужно немедленно доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную одежду и согреть с помощью сухого тепла. Теплое сладкое питье, но негорячее, поможет повысить температуру тела. Алкоголь давать нельзя", - отметило ведомство.
Роспотребнадзор во избежание травм от холода призвал носить теплую одежду, при этом наиболее эффективно использовать несколько слоев свободной одежды, надетых один на другой.
"Нижний слой должен хорошо отводить влагу (подойдут ткани из полиэстера или полипропилена), средний - сохранять тепло (шерсть или флис), а внешний - защищать от ветра и осадков. Также необходимы головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки и теплая водонепроницаемая обувь", - заключило ведомство.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Врач назвала опасные последствия нахождения на морозе
18 февраля 2025, 03:13
 
ОбществоРоссияМарина МакароваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала