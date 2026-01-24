https://ria.ru/20260124/oblast-2070061082.html
В Запорожской области около восьми тысяч абонентов остались без света
