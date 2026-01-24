Рейтинг@Mail.ru
16:50 24.01.2026
МИД ОАЭ высоко оценил усилия Трампа по содействию переговорам по Украине
Абу-Даби
Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Представитель правительства ОАЭ заявил, что страна высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по содействию переговорам по Украине, следует из заявления МИД ОАЭ в распоряжении РИА Новости.
"ОАЭ высоко оценили усилия президента США Дональда Трампа по содействию этим переговорам, укреплению стабильности и продвижению политического курса", - говорится в заявлении со ссылкой на представителя правительства.
ОАЭ заявили о готовности поддерживать усилия по урегулированию
Вчера, 16:50
 
