В Новороссийске из-за подтоплений развернули оперативный штаб - РИА Новости, 24.01.2026
14:02 24.01.2026 (обновлено: 15:29 24.01.2026)
В Новороссийске из-за подтоплений развернули оперативный штаб
В Новороссийске из-за подтоплений развернули оперативный штаб - РИА Новости, 24.01.2026
В Новороссийске из-за подтоплений развернули оперативный штаб
Оперативный штаб развернут в Новороссийске в связи с подтоплениями из-за осадков и таяния снега, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске из-за подтоплений развернули оперативный штаб

В Новороссийске после подтоплений из-за осадков развернули оперативный штаб

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Оперативный штаб развернут в Новороссийске в связи с подтоплениями из-за осадков и таяния снега, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Ранним утром развернут оперативный штаб: обильные осадки и таяние снега привели к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска", — написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уровень воды в руслах рек поднялся в хуторе Горном и селе Мысхако. Также подтопления произошли в городских районах Цемдолина, Глебовский и Кирилловка.
По словам Кравченко, экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника откачивает воду с подтопленных территорий.
"Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости. Угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища на данный момент нет", — отметил глава Новороссийска.
ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Заголовок открываемого материала