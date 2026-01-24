В Новороссийске из-за подтоплений развернули оперативный штаб

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Оперативный штаб развернут в Новороссийске в связи с подтоплениями из-за осадков и таяния снега, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Ранним утром развернут оперативный штаб: обильные осадки и таяние снега привели к подтоплениям в некоторых районах Новороссийска", — написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уровень воды в руслах рек поднялся в хуторе Горном и селе Мысхако. Также подтопления произошли в городских районах Цемдолина, Глебовский и Кирилловка.
По словам Кравченко, экстренные службы работают адресно на местах, коммунальщики в усиленном режиме занимаются расчисткой ливневых систем. Специализированная техника откачивает воду с подтопленных территорий.
"Сотрудники внутригородских районов продолжают объезды, чтобы выявить новые очаги подтоплений и оперативно оказать помощь при необходимости. Угрозы подтопления со стороны Неберджаевского водохранилища на данный момент нет", — отметил глава Новороссийска.