Компания T2 прокомментировала ситуацию с номером за 15 тысяч рублей

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Номер абонента Т2, за который оператор потребовал 15 тысяч рублей, является "красивым", а их емкость ограничена, рассказали РИА Новости в компании.

Ранее Telegram-каналы написали, что абоненту оператора пришло списание в более чем 15 тысяч рублей за услугу "Красивый номер", когда она хотела перенести номер. При этом, когда клиент отказалась от переноса, Т2 вернул денежные средства в полном объеме.

"Емкость красивых номеров ограничена, их стоимость варьируется в зависимости от категории, поэтому с 2022 года действует правило списания за перенос красивого номера из сети Т2", - сообщил оператор связи.

Там добавили, что при заключении договора или переоформлении такого номера клиента предупреждают, что он может выкупить его либо взять аренду и пользоваться, как обычным, тогда при переносе в сеть другого оператора его нужно будет выкупить.

"Таково общее правило, но мы всегда идем навстречу клиенту, готовы разобраться в ситуации и прокомментировать спорные моменты по этому номеру, если таковые имеются", - прокомментировали в Т2.