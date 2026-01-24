Рейтинг@Mail.ru
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.01.2026 (обновлено: 08:01 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/noak-2069644318.html
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море - РИА Новости, 24.01.2026
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море
Военно-морские силы КНР активно развиваются и готовятся бросить вызов США в азиатско-тихоокеанском регионе. НОАК провела масштабные маневры вокруг Тайваня —... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:00:00+03:00
2026-01-24T08:01:00+03:00
безопасность
в мире
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806792836_0:70:3517:2048_1920x0_80_0_0_983f467e74af7ad10035684d05e69722.jpg
https://ria.ru/20251230/tayvan-2065552105.html
https://ria.ru/20241023/tayvan-1979461418.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806792836_1212:320:3517:2048_1920x0_80_0_0_cc9d2541f837e7c7885afd134a104764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, в мире, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, министерство обороны сша
Безопасность, В мире, Китай, Тайвань, США, Народно-освободительная армия Китая, Министерство обороны США

Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море

© AFP 2024 / US NAVYУчения Народно-освободительной армии и ВМС Китая
Учения Народно-освободительной армии и ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AFP 2024 / US NAVY
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Военно-морские силы КНР активно развиваются и готовятся бросить вызов США в азиатско-тихоокеанском регионе. НОАК провела масштабные маневры вокруг Тайваня — островного эксклава Китая, фактически объявленного Вашингтоном своим протекторатом. О том, как Пекин намерен действовать на море, — в материале РИА Новости.

Отрезать Тайвань от США

В декабре американцы сообщили о продаже Тайваню вооружений на 11 миллиардов долларов: 82 системы РСЗО HIMARS и 420 оперативно-тактических ракет ATACMS, дальнобойные дроны, бронетехника, средства ПВО, терминалы спутникового интернета и много чего другого. Вашингтон в очередной раз влез на территорию, которую все мировое сообщество формально считает китайской. И Пекин ответил.
© AP Photo / Kin CheungМоряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу"
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата "Циньчжоу"
Учения НОАК "Миссия справедливости", стартовавшие в конце декабря, прошли с небывалым размахом — десятки кораблей, сотни самолетов, тысячи солдат и матросов. Эти маневры носили ярко выраженный оперативно-стратегический характер. То есть были нацелены не на какие-то локальные задачи, а на подготовку к серьезной региональной войне.
Вторжение на остров пока не отрабатывали. Судя по сценарию, китайцы учатся тому, как изолировать потенциальный театр военных действий. Речь идет о комплексной блокаде Тайваня с последующим принуждением к капитуляции без масштабной десантной операции.
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Восточное командование НОАК задействовало Тайваньский пролив, районы севернее, юго-западнее, юго-восточнее и восточнее острова. Военно-морские силы Китая перекрыли все маршруты. Под условный контроль взяли ключевые порты Тайваня: Цзилун, Тайбэй, Тайчжун, Тайнань, Гаосюн.
Блокировка на севере позволяет исключить вмешательство Японии. На восточном, юго-восточном и юго-западном направлениях отрезали США. Полная изоляция от внешнего мира, включая снабжение энергией и военную помощь. Причем без особых усилий по концентрации сил и средств. Буднично вышли в море и за несколько дней все сделали. С явным намеком, что при необходимости повторят это уже всерьез.

Боевые баржи

КНР в последнее время демонстрирует удивительную гибкость и изобретательность в применении ВМС. Мало того что сугубо боевых кораблей у Пекина уже больше, чем у США, так еще мобилизуют и гражданский флот. Под ружье готовы поставить десятки, если не сотни вроде бы мирных вымпелов.
© Фото : пресс-служба НОАККитайские "боевые баржи"
Китайские боевые баржи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : пресс-служба НОАК
Китайские "боевые баржи"
Китай вводит в уставы морской войны новый тип кораблей, который условно можно назвать боевыми баржами. Пресс-служба НОАК опубликовала фотографии гражданских судов, приспособленных для войны. В частности — сухогрузов в порту Шанхая, буквально ощетинившихся разнообразным вооружением в стандартных 40-футовых морских контейнерах.
Тут и высокоманевренные противокорабельные крылатые ракеты YJ-18A дальностью 350-550 километров (в зависимости от высоты полета), параметры которых соответствуют российским ПКР "Оникс". И корабельные ЗРК HHQ-9 дальностью 200-250 километров. И еще более совершенные HQ-26. И многофункциональные радары обнаружения, целеуказания и подсветки S/X-диапазонов во вращающихся антенных постах, аналогичные тем, что установлены на боевых эсминцах Type 052D.
© Фото : пресс-служба НОАККитайские "боевые баржи"
Китайские боевые баржи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : пресс-служба НОАК
Китайские "боевые баржи"
Кроме того — два 30-миллиметровых зенитно-пушечных комплекса. Семиствольный Type 730 скорострельностью 5800 выстрелов в минуту и дальностью до 3,5 километра, а также 11-ствольный Type 1130 (H/PJ-14) скорострельностью десять тысяч выстрелов в минуту. Оба орудия способны сбивать ракеты, летящие со скоростью до 4 Махов.
По сути, китайцы превратили гражданский сухогруз в многофункциональную ракетную платформу для борьбы с надводными, наземными и воздушными целями. А внешне — обычное торговое судно. Пока не поднимутся крышки морских контейнеров и не последует залп. В НОАК активно работают и над модернизацией сухогрузов под массовое применение ударных дронов. По сути, превращая их в легкие авианосцы.

Лидер в судостроении

Рост темпов развития военно-морских сил НОАК признают даже американцы. В конце минувшего года в Пентагоне опубликовали доклад "Разработки КНР в области обороны и безопасности". Китай располагает крупнейшей в мире судостроительной промышленностью, отметили авторы документа. Верфи покрывают потребности ВМС и выпускают все необходимые им корабли, катера, подлодки, суда обеспечения. К тому же КНР — мировой лидер в коммерческом судостроении.
Работа сотрудников Береговой охраны Тайваня на фоне сообщений о масштабных учениях Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Тайване за сутки отследили 130 воздушных судов и 14 кораблей НОАК
30 декабря 2025, 04:38
В 2024-м завершились испытания авианосца "Фуцзянь", состоялась первая посадка самолета на палубу. Этот корабль получил принципиально новый для китайской промышленности комплекс средств для взлета и посадки.
Строятся корабли других классов и типов. Так, в самом конце 2024-го спустили на воду головной универсальный десантный корабль проекта "076". В начале 2025-го флот принял головной фрегат перспективного проекта "054B". Сообщалось о разработке перспективного тяжелого БПЛА для запуска с подлодок.
Авианосец Ляонин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Корабли НОАК прошли у подконтрольных Тайваню островов Пратас
23 октября 2024, 05:19

Наладили и экспорт — в Бангладеш, Малайзию, Мьянму, Пакистан, Таиланд. Пока это вымпелы не крупнее фрегата и больших дизель-электрических подлодок. В Пентагоне ожидают, что в течение нескольких следующих лет иностранных покупателей у Пекина прибавится.
По численности боевых кораблей и подлодок ВМС НОАК превосходят ВМС США. И этот разрыв будет только увеличиваться. При сохранении таких темпов военного судостроения Китай вытеснит американцев из азиатско-тихоокеанского региона уже в ближайшие десятилетия.
 
БезопасностьВ миреКитайТайваньСШАНародно-освободительная армия КитаяМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала