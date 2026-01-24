Рейтинг@Mail.ru
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист - РИА Новости, 24.01.2026
02:47 24.01.2026
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист
Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
pdvsa
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, pdvsa, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, PDVSA, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Eric GayНефтяные вышки
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти, Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"Случившееся в первых числах января (захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро – ред.) в Каракасе, вне всякого сомнения, было шоком для всех и для отечественного бизнеса в том числе. Ведь наши предприниматели уже инвестировали немалые средства в Венесуэлу", - сказала она.
"Скажем, компания "Росзарубежнефть" достаточно давно работает в стране в рамках межправительственного соглашения и не собирается отказываться от своих активов, несмотря на заявление Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти", - добавила собеседница агентства.
По ее словам, со стороны президента США – все это не что иное, как "политическая бравада".
"Россию не убрать с нефтяного рынка Венесуэлы. Нам следует быть прагматиками и понять, что вполне возможно взаимовыгодное взаимодействие между российскими и американскими нефтяными компаниями. Кстати, не все американские нефтяники, которых президент США пригласил в Венесуэлу, торопятся прийти на этот рынок. Некоторые из них вообще заявили, что их не интересует тяжелая венесуэльская нефть, требующая колоссальных инвестиций", - подчеркнула Машкова.
Национальная ассамблея Венесуэлы в ноябре прошлого года одобрила продление на 15 лет срока действия совместных предприятий, созданных государственной компанией PDVSA и российской компанией "Росзарубежнефть", для продолжения добычи нефти в стране. Генеральный директор российского подразделения PDVSA Оглис Хесус Мартинес Нуньес в июне 2024 года заявлял, что доля России в добыче венесуэльской нефти составляет 12%.
Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru (медиагруппа "Россия сегодня") 26 января в 10.00 мск.
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампНиколас МадуроPDVSAУдары США по Венесуэле
 
 
