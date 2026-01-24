Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила экономист

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас контролирует весь экспорт венесуэльской нефти, Россию не вытолкнуть с нефтяного рынка Венесуэлы, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.

"Россию не убрать с нефтяного рынка Венесуэлы. Нам следует быть прагматиками и понять, что вполне возможно взаимовыгодное взаимодействие между российскими и американскими нефтяными компаниями. Кстати, не все американские нефтяники, которых президент США пригласил в Венесуэлу, торопятся прийти на этот рынок. Некоторые из них вообще заявили, что их не интересует тяжелая венесуэльская нефть, требующая колоссальных инвестиций", - подчеркнула Машкова.