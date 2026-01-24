Нетаньяху не пустил президента Израиля на запуск Совета мира, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил президенту страны Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска "Совета мира" по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома позволить президенту Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска "Совета мира" по Газе президента (США Дональда) Трампа в четверг в Давосе", - пишет портал.
По данным Axios, Нетаньяху настаивал на том, что приглашение присоединиться к инициативе было адресовано лично ему, а не израильскому президенту. Поскольку Нетаньяху решил не ехать в Давос из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда, на запуске инициативы Израиль представлен не был.
Отказ Нетаньяху позволить израильскому президенту прийти на мероприятие вызвал напряженность между канцеляриями Нетаньяху и Герцога, а также канцелярией Нетаньяху и Белым домом, добавляет портал.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
