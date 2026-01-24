Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху не пустил президента Израиля на запуск Совета мира, пишут СМИ
23:55 24.01.2026
Нетаньяху не пустил президента Израиля на запуск Совета мира, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил президенту страны Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска "Совета мира" по сектору Газа,... РИА Новости, 24.01.2026
в мире, израиль, сша, давос, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, стив уиткофф, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Давос, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Стив Уиткофф, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не позволил президенту страны Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска "Совета мира" по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома позволить президенту Ицхаку Герцогу поприсутствовать на церемонии запуска "Совета мира" по Газе президента (США Дональда) Трампа в четверг в Давосе", - пишет портал.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Что известно о "Совете мира" Трампа и кого в него пригласили
23 января, 18:37
По данным Axios, Нетаньяху настаивал на том, что приглашение присоединиться к инициативе было адресовано лично ему, а не израильскому президенту. Поскольку Нетаньяху решил не ехать в Давос из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда, на запуске инициативы Израиль представлен не был.
Отказ Нетаньяху позволить израильскому президенту прийти на мероприятие вызвал напряженность между канцеляриями Нетаньяху и Герцога, а также канцелярией Нетаньяху и Белым домом, добавляет портал.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира
23 января, 05:45
 
