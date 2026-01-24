Рейтинг@Mail.ru
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/neft-2070028599.html
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2026
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник
Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования по возможному выделению малых... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:31:00+03:00
2026-01-24T08:31:00+03:00
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038027317_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_22a2fdedb09e754f26f8c4f6b0da01c8.jpg
https://ria.ru/20260107/gaz-2066743389.html
https://ria.ru/20260119/neft-2068678255.html
https://ria.ru/20260122/biznes-2069274894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038027317_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_7c154691f565b1c0c0b09ea3d90a1a09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нефть
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Нефть
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник

РИА Новости: российские власти проработают меры помощи малым нефтяным компаниям

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования по возможному выделению малых нефтяников в отдельный сектор недропользователей, чтобы стало возможным проработать меры государственной поддержки, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
В конце 2025 года Минэнерго провело заседание рабочей группы по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере России. В нем приняли участие представители бизнеса, профильные ведомства и региональные власти.
Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт назвал главные проблемы российской нефтегазовой отрасли
7 января, 13:59
"На совещании участникам рекомендовалось до середины февраля представить в министерство обосновывающие материалы по вопросу целесообразности выделения независимых нефтегазодобывающих организаций в отдельный сектор субъектов пользования недрами", - сообщил собеседник агентства.
Соответствующее поручение Минэнерго было дано, поскольку сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) фактически остается без внимания при разработке стратегических документов и без финансовой поддержки. В таких условиях некоторые организации вынуждены сворачивать работу, что, в свою очередь, ведет к выпадающим доходам государства, подчеркнул источник.
"Поэтому независимые нефтегазодобывающие компании обратились к властям за поддержкой, а также попросили поднять вопрос о том, чтобы законодательно закрепить статус независимых (малых) нефтегазодобывающих компаний", - добавил он.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Евросоюз сократил закупки нефти из России до исторического минимума
19 января, 04:44
В свою очередь, по словам источника, представители Минприроды на совещании отметили, что среди ННК есть проблема невыполнения лицензионных обязательств. В ведомстве исходят из того, что малыми нефтяниками считаются те, которые не относятся к вертикально интегрированным компаниям и имеют в активе мелкие и средние месторождения.
Так, на участки углеводородов ННК выдано в России 1450 лицензий, из них около 1000 предполагают добычу. Однако сейчас добыча осуществляется только на 87 участках. К 40 лицензиям уже предъявлены претензии, пять лицензий было аннулировано в 2025 году.
Следующее совещание, посвященное развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере, запланировано на март.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Александр Шохин: 2026 год для российского бизнеса будет непростым
22 января, 10:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала