Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник
24.01.2026
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), нефть
Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник
РИА Новости: российские власти проработают меры помощи малым нефтяным компаниям
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования по возможному выделению малых нефтяников в отдельный сектор недропользователей, чтобы стало возможным проработать меры государственной поддержки, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
В конце 2025 года Минэнерго
провело заседание рабочей группы по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере России
. В нем приняли участие представители бизнеса, профильные ведомства и региональные власти.
"На совещании участникам рекомендовалось до середины февраля представить в министерство обосновывающие материалы по вопросу целесообразности выделения независимых нефтегазодобывающих организаций в отдельный сектор субъектов пользования недрами", - сообщил собеседник агентства.
Соответствующее поручение Минэнерго было дано, поскольку сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) фактически остается без внимания при разработке стратегических документов и без финансовой поддержки. В таких условиях некоторые организации вынуждены сворачивать работу, что, в свою очередь, ведет к выпадающим доходам государства, подчеркнул источник.
"Поэтому независимые нефтегазодобывающие компании обратились к властям за поддержкой, а также попросили поднять вопрос о том, чтобы законодательно закрепить статус независимых (малых) нефтегазодобывающих компаний", - добавил он.
В свою очередь, по словам источника, представители Минприроды
на совещании отметили, что среди ННК есть проблема невыполнения лицензионных обязательств. В ведомстве исходят из того, что малыми нефтяниками считаются те, которые не относятся к вертикально интегрированным компаниям и имеют в активе мелкие и средние месторождения.
Так, на участки углеводородов ННК выдано в России 1450 лицензий, из них около 1000 предполагают добычу. Однако сейчас добыча осуществляется только на 87 участках. К 40 лицензиям уже предъявлены претензии, пять лицензий было аннулировано в 2025 году.
Следующее совещание, посвященное развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере, запланировано на март.