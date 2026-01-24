Российские власти хотят помочь малым нефтяным компаниям, сообщил источник

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования по возможному выделению малых нефтяников в отдельный сектор недропользователей, чтобы стало возможным проработать меры государственной поддержки, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

В конце 2025 года Минэнерго провело заседание рабочей группы по развитию малого и среднего предпринимательства в нефтегазовой сфере России . В нем приняли участие представители бизнеса, профильные ведомства и региональные власти.

"На совещании участникам рекомендовалось до середины февраля представить в министерство обосновывающие материалы по вопросу целесообразности выделения независимых нефтегазодобывающих организаций в отдельный сектор субъектов пользования недрами", - сообщил собеседник агентства.

Соответствующее поручение Минэнерго было дано, поскольку сектор независимых нефтегазодобывающих компаний (ННК) фактически остается без внимания при разработке стратегических документов и без финансовой поддержки. В таких условиях некоторые организации вынуждены сворачивать работу, что, в свою очередь, ведет к выпадающим доходам государства, подчеркнул источник.

"Поэтому независимые нефтегазодобывающие компании обратились к властям за поддержкой, а также попросили поднять вопрос о том, чтобы законодательно закрепить статус независимых (малых) нефтегазодобывающих компаний", - добавил он.

В свою очередь, по словам источника, представители Минприроды на совещании отметили, что среди ННК есть проблема невыполнения лицензионных обязательств. В ведомстве исходят из того, что малыми нефтяниками считаются те, которые не относятся к вертикально интегрированным компаниям и имеют в активе мелкие и средние месторождения.

Так, на участки углеводородов ННК выдано в России 1450 лицензий, из них около 1000 предполагают добычу. Однако сейчас добыча осуществляется только на 87 участках. К 40 лицензиям уже предъявлены претензии, пять лицензий было аннулировано в 2025 году.