СМИ: НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. НАТО планирует создать "автоматизированную зону" на восточном фланге альянса вдоль границы с Россией и Белоруссией, сделав ставку на роботизированные системы, датчики и технические заграждения при минимальном постоянном присутствии военнослужащих, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на бригадного генерала НАТО Томаса Ловина.

"Как НАТО защитит свой восточный фланг? Судя по всему, в скором времени - с помощью большего количества высоких технологий, роботов и датчиков, и почти без солдат. Впервые генерал НАТО столь откровенно, как никогда ранее, говорит о новой системе обороны на границе альянса с Россией Белоруссией . Туда планируется перебросить склады вооружений и большое количество техники, чтобы создать "автоматизированную" зону, в которой практически не предполагается постоянного присутствия людей", - пишет издание.

Уточняется, что генерал НАТО сообщил об этом в интервью Welt am Sonntag. По его словам, в ближайшие два года в приграничных государствах альянса предусмотрено значительное наращивание военной инфраструктуры, включая увеличение складов вооружений и боеприпасов. Отмечается, что НАТО намерено развернуть "сложную, многоуровневую систему обороны", в которую войдут автоматизированные и роботизированные оружейные комплексы, а также системы разведки и наблюдения.

"Мы увидим заметно большие запасы (вооружений - ред.), чем прежде, в странах НАТО на границе с Россией", - заявил Ловин.

Оборона при этом должна в большей степени опираться на технологии. По словам Ловина, НАТО планирует создать "сложную, многоуровневую систему обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией". "Предполагается, что в ее рамках будут задействованы не только военнослужащие, но и технические заграждения, автоматизированные системы и роботы", - уточняет издание.