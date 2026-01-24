Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/nato-2070077582.html
СМИ: НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге
СМИ: НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге - РИА Новости, 24.01.2026
СМИ: НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге
НАТО планирует создать "автоматизированную зону" на восточном фланге альянса вдоль границы с Россией и Белоруссией, сделав ставку на роботизированные системы,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:13:00+03:00
2026-01-24T16:13:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
нато
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20260124/orban-2070075493.html
https://ria.ru/20260123/nato-2069915187.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, нато, bild
В мире, Россия, Белоруссия, НАТО, Bild
СМИ: НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге

Bild: НАТО планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. НАТО планирует создать "автоматизированную зону" на восточном фланге альянса вдоль границы с Россией и Белоруссией, сделав ставку на роботизированные системы, датчики и технические заграждения при минимальном постоянном присутствии военнослужащих, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на бригадного генерала НАТО Томаса Ловина.
"Как НАТО защитит свой восточный фланг? Судя по всему, в скором времени - с помощью большего количества высоких технологий, роботов и датчиков, и почти без солдат. Впервые генерал НАТО столь откровенно, как никогда ранее, говорит о новой системе обороны на границе альянса с Россией и Белоруссией. Туда планируется перебросить склады вооружений и большое количество техники, чтобы создать "автоматизированную" зону, в которой практически не предполагается постоянного присутствия людей", - пишет издание.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Орбан призвал НАТО признать, что Россия не даст подобраться к ее границам
Вчера, 15:54
Уточняется, что генерал НАТО сообщил об этом в интервью Welt am Sonntag. По его словам, в ближайшие два года в приграничных государствах альянса предусмотрено значительное наращивание военной инфраструктуры, включая увеличение складов вооружений и боеприпасов. Отмечается, что НАТО намерено развернуть "сложную, многоуровневую систему обороны", в которую войдут автоматизированные и роботизированные оружейные комплексы, а также системы разведки и наблюдения.
"Мы увидим заметно большие запасы (вооружений - ред.), чем прежде, в странах НАТО на границе с Россией", - заявил Ловин.
Оборона при этом должна в большей степени опираться на технологии. По словам Ловина, НАТО планирует создать "сложную, многоуровневую систему обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией". "Предполагается, что в ее рамках будут задействованы не только военнослужащие, но и технические заграждения, автоматизированные системы и роботы", - уточняет издание.
Ловин является заместителем начальника штаба по оперативному управлению в сухопутном командовании НАТО, расположенном в турецком Измире.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
NYT написала о приближающемся распаде НАТО
23 января, 16:40
 
В миреРоссияБелоруссияНАТОBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала