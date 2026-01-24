В Нальчике возбудили дело после вырубки деревьев во время ремонта улицы

По версии следствия, сотрудники подрядной организации, действуя по условиям муниципального контракта по капремонту улицы Карашаева, без необходимых разрешений незаконно вырубили 32 ели общим объемом более 718 кубометров. Ущерб от их действий, по оценке следователей, составил 150 тысяч рублей.