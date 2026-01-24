В Нальчике возбудили дело после вырубки деревьев во время ремонта улицы

НАЛЬЧИК, 24 янв - РИА Новости. Следователи после проверки возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во время ремонта одной из улиц в Нальчике, на которую жаловались местные жители, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
Пятого января жители Нальчика пожаловались на вырубку елей, высаженных вдоль дороги на улице Карашаева возле парка "Ореховая роща". Мэрия в ответ сообщила, что деревья вырубают в рамках контракта на капремонт улицы, которым предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос. Глава КБР Казбек Коков в связи с обращениями местных жителей заявил о приостановке работ. Одновременно с этим региональное СУСК организовало проверку по факту вырубки деревьев. После встречи с горожанами 7 января мэр города Таймураз Ахохов рассказал, что проект реконструкции улицы изменен, дорога останется двухполосной, деревья вырубать не будут, а вместо уже вырубленных высадят голубые ели.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, сотрудники подрядной организации, действуя по условиям муниципального контракта по капремонту улицы Карашаева, без необходимых разрешений незаконно вырубили 32 ели общим объемом более 718 кубометров. Ущерб от их действий, по оценке следователей, составил 150 тысяч рублей.
"Должностные лица местной администрации, проявив недобросовестность при заключении и контроле за исполнением контракта, допустили нарушения, которые привели к ущемлению прав жителей на благоприятную окружающую среду", - добавили в ведомстве.
