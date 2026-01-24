Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/muzhchina-2070116906.html
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии - РИА Новости, 24.01.2026
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии
Мужчина в Саратовской области погиб, случайно выстрелив в себя во время аварии при поездке на снегоходе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:44:00+03:00
2026-01-24T23:44:00+03:00
происшествия
саратовская область
новобурасский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_0:105:2690:1618_1920x0_80_0_0_930d6837f755d2ca936df8f748f07b32.jpg
https://ria.ru/20260105/snegokhod-2066466239.html
саратовская область
новобурасский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126085_197:0:2494:1723_1920x0_80_0_0_deee03933f57484d5a47b2ce5735d3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, новобурасский район
Происшествия, Саратовская область, Новобурасский район
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии

В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии на снегоходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 24 янв - РИА Новости. Мужчина в Саратовской области погиб, случайно выстрелив в себя во время аварии при поездке на снегоходе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью в субботу недалеко от поселка Карабулак Новобурасского района. По данным собеседника агентства, в лесополосе было обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы в области затылка. По предварительным данным, погибший в момент ЧП был на снегоходе с другим 37-летним мужчиной.
"У погибшего на ремне висело охотничье ружье. Они не справились с управлением, врезались и перевернулись, произошел выстрел", - описал собеседник агентства предварительную версию случившегося.
Место происшествия, где погиб мужчина во время катания на снегоходе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе
5 января, 13:56
 
ПроисшествияСаратовская областьНовобурасский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала