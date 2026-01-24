https://ria.ru/20260124/muzhchina-2070116906.html
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии
Мужчина в Саратовской области погиб, случайно выстрелив в себя во время аварии при поездке на снегоходе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.01.2026
происшествия
саратовская область
новобурасский район
