21:01 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/murmansk-2070107696.html
В Мурманске открыли пункты помощи жителям после аварии на ЛЭП
Пункты, где можно зарядить телефон, погреть еду и выпить чаю, открыты в Мурманске после аварии на ЛЭП, для удобства жителей составлены интерактивные карты с... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:01:00+03:00
2026-01-24T21:01:00+03:00
мурманск
североморск
мурманск
североморск
2026
мурманск, североморск
Мурманск, Североморск
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Вид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Вид на жилые кварталы города Мурманска. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Пункты, где можно зарядить телефон, погреть еду и выпить чаю, открыты в Мурманске после аварии на ЛЭП, для удобства жителей составлены интерактивные карты с адресами, сообщили в правительстве региона.
"В Мурманске для жителей, пострадавших из-за аварии на электросетях, подготовили интерактивные карты. На них можно узнать адреса работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов", - говорится в сообщении.
Заснеженные опоры ЛЭП
В Мурманскую область доставили первые опоры ЛЭП
Вчера, 20:37
Информация обновляется по мере восстановления электроснабжения и развёртывания новых пунктов помощи.
На 18.00 мск, по данным властей, без электричества оставались примерно 10% горожан.
Проводятся переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев электроснабжения.
Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением
Вчера, 11:28
 
МурманскСевероморск
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
