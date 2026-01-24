В Мурманске открыли пункты помощи жителям после аварии на ЛЭП

https://ria.ru/20260124/murmansk-2070107696.html
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости.
Пункты, где можно зарядить телефон, погреть еду и выпить чаю, открыты в Мурманске после аварии на ЛЭП, для удобства жителей составлены интерактивные карты с адресами, сообщили
в правительстве региона.
"В Мурманске для жителей, пострадавших из-за аварии на электросетях, подготовили интерактивные карты. На них можно узнать адреса работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов", - говорится в сообщении.
Информация обновляется по мере восстановления электроснабжения и развёртывания новых пунктов помощи.
На 18.00 мск, по данным властей, без электричества оставались примерно 10% горожан.
Проводятся переключения потребителей, чтобы минимизировать время перебоев электроснабжения.
Свою помощь жителям, оставшимся без электричества, предлагают местные учреждения культуры, спорта, досуга, предприниматели.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность".