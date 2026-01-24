Рейтинг@Mail.ru
15:44 24.01.2026 (обновлено: 19:14 05.02.2026)
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.02.2026
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов

Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года

Каток на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице создаются круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Летом благодаря специальным закладным элементам, к которым крепятся стойки и ворота, площадки легко трансформируются для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. В планах до 2028 года - строительство более 150 всесезонных спортивных объектов и обновление 11 многофункциональных спортивных территорий", - говорится в сообщении.
Каток на Царской набережной музея-заповедника Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Звезды на льду. Как устроен каток на набережной в Коломенском
19 декабря 2025, 10:00
 
Москва
 
 
