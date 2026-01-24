В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов

"В столице создаются круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Летом благодаря специальным закладным элементам, к которым крепятся стойки и ворота, площадки легко трансформируются для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. В планах до 2028 года - строительство более 150 всесезонных спортивных объектов и обновление 11 многофункциональных спортивных территорий", - говорится в сообщении.