https://ria.ru/20260124/moskva-2072552878.html
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.02.2026
2026-01-24T15:44:00+03:00
2026-01-24T15:44:00+03:00
2026-02-05T19:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060217177_0:393:2943:2048_1920x0_80_0_0_79e5d350ba970f99f0b339c4101f0cef.jpg
https://realty.ria.ru/20251219/katok-2062834371.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060217177_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8135b528e2a49e08c8769e40136063d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве построят более 150 всесезонных спортивных объектов
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года