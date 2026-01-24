Рейтинг@Mail.ru
В Москве проверили более 30 тысяч сварных швов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:49 24.01.2026 (обновлено: 19:12 05.02.2026)
В Москве проверили более 30 тысяч сварных швов
В Москве проверили более 30 тысяч сварных швов
В Москве проверили более 30 тысяч сварных швов

Более 30 тысяч сварных швов проверили в газораспределительных сетях Москвы

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 30 тысяч сварных швов проверили с использованием методов рентгенографии и ультразвуковой дефектоскопии в газораспределительных сетях Москвы в 2025 году, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Более 30 тысяч сварных швов в газораспределительных сетях проверили в столице в 2025 году. Для оценки качества сварных соединений используем современные методы неразрушающего контроля, включая рентгенографию и ультразвуковую дефектоскопию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что эти технологии позволяют выявлять внутренние дефекты без повреждения конструкций и объективно оценивать состояние сварных соединений на стальных и полиэтиленовых газопроводах.
"Двадцать тысяч стальных сварных соединений проверили с помощью рентгенографии - метод основан на прохождении излучения через металл с фиксацией внутренней структуры шва на цифровых носителях. Это позволяет обнаружить даже минимальные отклонения от нормы", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что свыше 10 тысяч соединений - как полиэтиленовых, так и стальных - исследовали с применением ультразвука, обеспечивающего оперативное выявление дефектов в режиме реального времени.
"Контроль сварных соединений проводится на всех этапах строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов. Проверяем их после завершения каждого этапа строительно-монтажных работ - это обязательное условие для ввода объектов в эксплуатацию", - поясняется в сообщении.
Дополняется, что каждый сварной шов проходит многоуровневую проверку - это помогает исключить риск скрытых дефектов и гарантировать соответствие всех элементов газопроводов требованиям безопасности.
"Ни один участок сети не вводится в эксплуатацию без положительного заключения управления технического надзора акционерного общества "Мосгаз", подтверждающего качество выполненных работ. Применяем самоходные кроулерные системы с рентгеновскими установками, цифровые комплексы анализа данных, мобильные лаборатории собственной разработки на базе автомобилей КамАЗ", - говорится в сообщении.
Кроме того, использование специализированных датчиков и интеллектуальных алгоритмов обработки информации позволяет проводить диагностику непосредственно на объектах и при необходимости оперативно устранять выявленные отклонения. Все результаты проверок передаются в режиме реального времени, что обеспечивает высокий уровень точности, прозрачности контроля на каждом этапе работ.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что всего с 2015 года на газопроводах города было проверено более 200 тысяч сварных соединений. Свыше 155 тысяч стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 45 тысяч полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
