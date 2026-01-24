В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать бесплатные чай и угощения на пяти причалах Москвы в эти выходные, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Они работают все выходные - 24 и 25 января. Ранее мы устанавливали домики на период новогодних праздников - с 31 декабря по 11 января включительно. За это время пассажиры взяли более 23 тысяч литров чая и 164 тысячи сладостей", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.