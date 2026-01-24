Рейтинг@Mail.ru
В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные - РИА Новости, 24.01.2026
14:56 24.01.2026
В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные
В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные - РИА Новости, 24.01.2026
В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные
Пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать бесплатные чай и угощения на пяти причалах Москвы в эти выходные, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2026
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные

В Москве пассажиры речных электросудов получат бесплатные угощения в выходные

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорозная погода в Москве
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морозная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать бесплатные чай и угощения на пяти причалах Москвы в эти выходные, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"В эти выходные пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать чай и угощения. Специалисты подготовили для пассажиров бесплатные согревающие напитки и сладости, которые можно получить около пяти причалов: "Киевский" и "Парк Фили" первого маршрута, "Печатники" второго маршрута, "ЗИЛ" второго и третьего маршрутов, а также "Новоспасский" третьего маршрута", - говорится в сообщении.
Новогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Москве подвели итоги работы индустрии туризма в новогодние праздники
Вчера, 13:41
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в связи с морозами для удобства пассажиров специалисты разместили чайные домики с горячими напитками и сладостями у пяти причалов круглогодичного речного электротранспорта.
"Они работают все выходные - 24 и 25 января. Ранее мы устанавливали домики на период новогодних праздников - с 31 декабря по 11 января включительно. За это время пассажиры взяли более 23 тысяч литров чая и 164 тысячи сладостей", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Партию лекарств для Угличской центральной районной больницы передали в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Аппарат Москальковой передал больнице в Ярославской области медикаменты
Вчера, 11:34
 
ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
