В Москве пассажиры речных трамваев получат бесплатные угощения в выходные

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать бесплатные чай и угощения на пяти причалах Москвы в эти выходные, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"В эти выходные пассажирам регулярных речных электросудов будут раздавать чай и угощения. Специалисты подготовили для пассажиров бесплатные согревающие напитки и сладости, которые можно получить около пяти причалов: "Киевский" и "Парк Фили" первого маршрута, "Печатники" второго маршрута, "ЗИЛ" второго и третьего маршрутов, а также "Новоспасский" третьего маршрута", - говорится в сообщении.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в связи с морозами для удобства пассажиров специалисты разместили чайные домики с горячими напитками и сладостями у пяти причалов круглогодичного речного электротранспорта.
"Они работают все выходные - 24 и 25 января. Ранее мы устанавливали домики на период новогодних праздников - с 31 декабря по 11 января включительно. За это время пассажиры взяли более 23 тысяч литров чая и 164 тысячи сладостей", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.