Рейтинг@Mail.ru
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/moskva-2070044370.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик - РИА Новости, 24.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик
Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 17 градусов в городе и до минус 28 - в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:47:00+03:00
2026-01-24T10:47:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
татьяна позднякова
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067210161_0:93:2914:1732_1920x0_80_0_0_226dd1c6559991ab9577d8cce90d61b6.jpg
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068849616.html
москва
московская область (подмосковье)
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067210161_241:0:2673:1824_1920x0_80_0_0_dc20479e3df9fff55ded3570a9b2ce01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), новая москва, татьяна позднякова, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Новая Москва, Татьяна Позднякова, Новый год
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик

Синоптик Позднякова: в Москве минувшей ночью температура опустилась до -17

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение транспорта в Москве
Движение транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Движение транспорта в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 17 градусов в городе и до минус 28 - в Подмосковье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Стараниями западного отрога Сибирского антициклона ночь на 24 января в Москве оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 17,4 градуса, на территории Новой Москвы воздух остывал до минус 23 градусов", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что ядра холода в Подмосковье располагались на западе, в Можайске - минус 25,6 градуса, на юге, в Коломне - минус 25,3 градуса, на востоке, в Черусти - минус 28,2 градуса, что связано с конфигурацией гребня антициклона.
Люди на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Синоптик предупредил о холодах в воскресенье
19 января, 17:23
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Новая МоскваТатьяна ПоздняковаНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала