Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик

"Стараниями западного отрога Сибирского антициклона ночь на 24 января в Москве оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 17,4 градуса, на территории Новой Москвы воздух остывал до минус 23 градусов", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.