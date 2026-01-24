https://ria.ru/20260124/moskva-2070044370.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик
Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 17 градусов в городе и до минус 28 - в Подмосковье, сообщила... РИА Новости, 24.01.2026
Синоптик Позднякова: в Москве минувшей ночью температура опустилась до -17