Аппарат Москальковой передал больнице в Ярославской области медикаменты

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой совместно с омбудсменом Ярославской области Сергеем Бабуркиным передал партию лекарств для Угличской центральной районной больницы на сумму 6 миллионов рублей и весом более тонны, сообщила федеральный омбудсмен.
"В Ярославской области сотрудники моего аппарата вместе с уполномоченным по правам человека региона С.А. Бабуркиным передали крупную партию лекарств для Угличской центральной районной больницы. Благодаря поддержке российского фармпроизводителя для нужд пациентов больницы безвозмездно предоставлены жизненно важные препараты общей стоимостью шесть миллионов рублей и весом более тонны", - написала она в своем Telegram-канале.
Москалькова уточнила, что гуманитарная помощь поможет больнице справиться с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и обеспечить необходимыми лекарствами не только жителей Угличского округа, но и соседних районов: Мышкинского, Некоузского, Брейтовского, а также Ростовского, Борисоглебского и Переславского.
"За последние два года совместно с представителями НКО и социально ответственного бизнеса нам удалось организовать более 50 гуманитарных акций и поставить больше 300 тонн различной продукции - от питьевой воды до бытовой техники и медикаментов", - добавила федеральный омбудсмен.
