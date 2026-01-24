ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Москва продемонстрировала в ходе спецоперации, что обладает большой военной мощью, следует из новой оборонной стратегии Пентагона.
"Продолжающийся конфликт на Украине показывает, что Россия по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи", — говорится в документе.
Пентагон отметил, что Москва проявила решимость в противостоянии с киевским режимом.
Министерство войны США напомнило, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который продолжает модернизироваться и диверсифицироваться.
При этом ведомство обозначило страну как "постоянную, но управляемую угрозу" для восточных членов НАТО.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.