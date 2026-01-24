Рейтинг@Mail.ru
04:25 24.01.2026 (обновлено: 09:00 24.01.2026)
Пентагон заявил о значительной военной и промышленной мощи России
Москва продемонстрировала в ходе спецоперации, что обладает большой военной мощью, следует из новой оборонной стратегии Пентагона. РИА Новости, 24.01.2026
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПентагон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Москва продемонстрировала в ходе спецоперации, что обладает большой военной мощью, следует из новой оборонной стратегии Пентагона.
"Продолжающийся конфликт на Украине показывает, что Россия по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи", — говорится в документе.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО
Вчера, 02:37
Пентагон отметил, что Москва проявила решимость в противостоянии с киевским режимом.
Министерство войны США напомнило, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который продолжает модернизироваться и диверсифицироваться.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В США раскрыли, чего лишился Запад после удара "Орешником"
22 января, 01:30
При этом ведомство обозначило страну как "постоянную, но управляемую угрозу" для восточных членов НАТО.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер на полигоне Маукен недалеко от лагеря Camp Viking в Норвегии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Британские морпехи в Норвегии готовятся к войне с Россией, пишет Politico
16 января, 09:29
 
